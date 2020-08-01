رياضة | بعد انتقاله لنابولي.. ليل الفرنسي يعلن التعاقد مع بديل أوسيمين

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد انتقاله لنابولي.. ليل الفرنسي يعلن التعاقد مع بديل أوسيمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليل الفرنسي السبت التعاقد مع المهاجم التركي براق يلماز آتيا من نادي بشكتاش، غداة انتقال النيجيري فيكتور أوسيمين إلى نابولي الإيطالي.

وأورد النادي الشمالي الفرنسي في بيان عبر موقعه الالكتروني، انه "فخور بالترحيب اليوم في صفوفه بالدولي التركي براق يلماز".

وأشار ليل الى ان يلماز (35 عاما)، وقع معه عقدا لموسمين، بعد مسيرة تنقل خلالها بين أندية تركية عدة مثل طرابزون سبور وفنربخشة وجالطة سراي.

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وسيلتحق يلماز في ليل بإثنين من مواطنيه، هما الجناح الأيمن زكي شيليك ولاعب خط الوسط يوسف يازجي.

ويسعى ليل، رابع ترتيب الدوري الفرنسي لموسم 2019-2020 الذي أنهي بشكل مبكر بسبب فيروس كورونا المستجد، الى إعادة تكوين خط هجومه تحضيرا للموسم المقبل الذي سيشارك خلاله بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وأعلن النادي الفرنسي الجمعة انتقال مهاجمه النيجيري أوسيمين (21 عاما) الى نابولي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 70 مليون يورو على الأقل، بعدما سجل 18 هدفا في 38 مباراة معه.

كما انتهى في الآونة الأخيرة، عقد مهاجم آخر هو لويك ريمي (33 عاما).