رياضة | عروض الاحتراف تهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عروض الاحتراف تهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن دخول عمة أندية أوروبية في مفاوضات جادة للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير، أن رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، على رأسها ناديي أودينيزي الإيطالي وأوليمبياكوس اليوناني، للتوقيع معه بالموسم الجديد.

وقالت شبكة "كالتشيو ميركاتو الإيطالية"، في وقت سابق أن الفريق الإيطالي يسعى بكل قوة للتعاقد مع صبحي والاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت: "اللاعب قد يكون ضمن حسابات أودينيزي، ولكن ليس هناك أي تحركات رسمية حتى الآن، خاصةً أنه اللاعب معروض للبيع النهائي وليس الإعارة".

Advertisements

فيما أوضحت بعض التقارير اليونانية، عن رغبة أولمبياكوس المتوج بلقب الدوري مؤخرًا، في التوقيع مع صبحي لتدعيم هجومه بالفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير صبحي، خلال الأيام المقبلة خاصةً أن النادي الأهلي أعلن الرغبة في استمرار اللاعب بالتتش والحصول على خدماته بشكل نهائي.

وكان النادي الأهلي، تقدم بعرض أخير وصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني، من أجل إنهاء الصفقة لصالحه بشكل رسمي، بعدما تم رفع العرض من 2.5 مليون إسترليني لتقريب وجهات النظر.

ورفض الفريق الأنجليزي، عرض القلعة الحمراء وتمسك بالحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني، أو إستعادة اللاعب مرة أخرى.