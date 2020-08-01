الامارات | عملية جراحية ناجحة للاعب الشارقة عبد الله السويدي

شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية ناجحة للاعب الشارقة عبد الله السويدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة الرياضي أن مهاجم فريق تحت 21 سنة بالنادي عبد الله السويدي أجرى عملية جراحية ناجحة أثر وعكة صحية بسيطة تعرض لها أخيرا. وقال النادي على صفحته عبر" توتير" "الحمد لله على سلامتك يابطل وشباك الخصوم تنتظر عودتك وزيارة أهدافك لها". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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