أوباميانج يقود تشكيل ناري لأرسنال ضد تشيلسي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيله لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. ويتكون التشكيل من حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز الدفاع: ديفيد لويز – روب هولدينج – كيران تيرني الوسط: تشاكا – سيبايوس – نيلس - هيكتور بيليرين الهجوم: بيبي – لاكازيت – أوباميانج Advertisements الوضع في مصر

اصابات 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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