شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدوري الممتاز لـ«الكرة النسائية» أول اكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
.أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم الكرة، والمشرف العام علي كرة القدم النسائية ان الدوري الممتازللسيدات للموسم الكروي 2020/2019 سيستأنف في أول أكتوبر القادم.
وقالت المشرف العام على الكرة النسائية، :«أنه يتم حالياً اعداد جدول لإجراء مسحات لاعضاء فرق الدوري، من أجل الاطمئنان عليسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء التدريبات«.
وأشارت سحر عبد الحق، :«سيتم عقب الانتهاء من اجازة عيد الاضحى المبارك، تحديد موعد بداية التدريبات، ومواعيد استئناف الدوري عليأن ينتهي خلال شهر«.
يذكر أن دوري الكرة النسائية يتبقي له خمس اسابيع ويتصدر قمة الدوري نادي وادي دجلة برصيد 29 نقطة، ويأتي كفر سعد في المركزالثاني برصيد 24 نقطة
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