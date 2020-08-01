ميلان يجهز ميزانية ضخمة لصفقات الميركاتو الصيفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

تعد إدارة ميلان الإيطالي ميزانية ضخمة، لوضعها تحت تصرف مدرب الفريق، ستيفانو بيولي، لتدعيم تشكيلته بصورة قوية قبل انطلاقة الموسم الجديد. سوف يخوض ميلان التصفيات الأولية للتأهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وسيكون الهدف الأكبر هو العودة لدوري أبطال أوروبا والمنافسة على "الكالتشيو". ويعد تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش من أهم القضايا التي سيعمل الفريق على حلها في الساعات المقبلة، وهي جزء من ضمن خطة الفريق التدعيمية للموسم الجديد. وأكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو، أن المدير التنفيذي، إيفان غازيديس، وضع 100 مليون يورو ميزانية للتدعيمات الجديدة، بعدما وعد رالف رانجنيك الذي كان قريباً من تولي تدريب الفريق بـ75 مليون يورو للتعزيزات. ووضع غازيديس 25 مليون يورو إضافية، لكي تساعد في العزيزات القوية بداية من الدفاع وحتى الهجوم.

