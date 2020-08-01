شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعجل الاتفاق السعودي لتسديد 100 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستعجل النادي الاهلي نظيره الاتفاق السعودي لتسديد مبلغ 100 ألف دولار مُستحقة له عبارة عن القسط الثاني والأخير من قيمة إعارة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق الأحمر الذى رحل للنادي السعودي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار حصل الأهلي على نصفهم في فبراير الماضي ويتبقي المائة ألف الأخرى وأرسل مسئولو القلعة الحمراء لنظراؤهم في النادي السعودي خطاباً منذ أيام يستعجلون فيه صرف المبلغ المُتبقي خاصة بعد فسخ إعارة اللاعب بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى الإتفاق.

على صعيد متصل ، يتواصل مسئولو الأهلى مع وليد أزارو بهدف الترتيب معه بشأن عودة اللاعب للقاهرة وحسم موقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة في التدريبات.

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ورفض المغربى وليد أزارو الاستسلام فى أزمته الأخيرة من النادى السعودى وقرر اللاعب تقديم شكوى رسمية ضد الاتفاق فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الاتفاق والبالغ قيمتها نحو 240 ألف دولار، وأخطر اللاعب إدارة الأهلي بأنه سيقوم بتصعيد أزمته مع النادي السعودي خاصة وأن عدم حصوله على مستحقاته بجانب قيام إدارة الإتفاق بخصم 50% من قيمة راتبه في آخر ثلاثة أشهر بدعوى "جائحة" كورونا كان سبباً في رفض اللاعب تمديد إعارته للنادي السعودي حتى نهاية الموسم الجاري ليقرر اللاعب العودة للأهلي لأستكمال تجربته مع القلعة الحمراء إلا أذا عرضه الأهلي للبيع مرة أخرى.