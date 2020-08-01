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خالد القماش نجم الدراويش يحتفل بعيد ميلاده الـ 59

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يحتفل اليوم خالد القماش نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر في الثمانينات بعيد ميلاده الـ 59 ، حيث انه من مواليد أول أغسطس عام 1961 بمدينة الإسماعيلية .

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 ويعد خالد القماش من أبرز نجوم الدراويش في عقدى الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى ،  واتجه للتدريب بعد الاعتزال وتولى  تدريب  العديد من أندية القسم الثانى أبرزها فاركو والمنيا والشرقية والرجاء ودمنهور  ، حتى وصل للقيادة الفنية للاسماعيلى موسم 2016  وحقق نتائج جيدة قبل ان يرحل بسبب  الخلافات مع مجلس الإدارة في عهد محمد أبو السعود رئيس النادى .

ويؤكد  خالد القماش أن المدربين الأجانب ممن تولوا القيادة الفنية لفريق الدراويش لم يحدثوا طفرة فى أداء اللاعبين وأنه يوجد مدربين من أبناء النادى يمتلكون خبرات و قدرات أعلى بكثير وقادرون على بناء جيل يتمكن من الحصول على البطولات المحلية والافريقية، مشيرا إلى أن شحته نجم الدراويش الأسبق من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية ولا يقل عن محمود الجوهري أو حسن شحاتة  بل يفوقهم رغم إنجازتهم الكبيرة ولكن لم يحصل على حقه.

وأشار خالد القماس أن لاعبى الاسماعيلى كانوا دائما لديهم الخوف من الجمهور وعدم القدرة من مغادرة المنزل بسبب عشقهم للدراويش، مؤكدا أنه بدأ كمشجع للإسماعيلي واللعب للفريق الأول فى سن 15  ولعبت مع على أبو جريشة حيث تم أنضمامى مقابل عصير برتقال .

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