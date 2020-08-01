شكرا لقرائتكم خبر عن ثبوت شفاء مسؤول مهمات فريق المصري من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت المسحة الطبية التي أجراها الكابتن إبراهيم غانم، مسؤول المهمات بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري، سلبية التحاليل وسلامته التامة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إصابته بها قبل نحو أسبوعين خضع خلالهما للعزل الطبي.

وثبت سلامة الثنائي الكابتن محمد شحاته والكابتن ابراهيم متولي، مساعدي مسؤول المهمات، اللذين تم عزلهما طبيًا لنحو أسبوعين بعد مخالطتهما للكابتن ابراهيم غانم خلال معسكر الفريق الأول الذي أقيم بأحد فنادق برج العرب خلال الفترة من 20 إلى 29 يوليو الماضي.