شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية جديدة في الطريق بين برشلونة ويوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن هناك احتمالية لحدوث صفقة تبادلية بين فريقي برشلونة ويوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك جلسة بين برشلونة ويوفنتوس، وذلك بعد انتهاء بطولة دوري أبطال أوروبا، لمناقشة صفقة تبادلية، يحصل برشلونة خلالها على خدمات اللاعب بنتانكور، مقابل حصول فريق السيدة العجوز على اللاعب إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة.
وأكدت الصحيفة أن برشلونة سيمنح يوفنتوس 30 مليون يورو، بالإضافة إلى راكيتيتش، للحصول على خدمات بنتانكور، لكي يكون لاعبا بالبارسا الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، معجب بقدرات بنتانكور منذ فترة، ويرغب أن يكون اللاعب الأوروجواياني بديلًا لسيرجيو بوسكيتس في مركز خط الوسط المدافع.
يذكر أن فريقي برشلونة ويوفنتوس أبرما صفقة تبادلية انتقل بموجبها ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، بينما ارتدى آرثر ميلو قميص يوفنتوس.
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