شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعبًا في معسكر المصري ببرج العرب استعدادًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى برج العرب، عصر اليوم السبت، للانتظام بأحد فنادقها استعدادًا للمباراة الهامة والمرتقبة التي تجمع الفريق بنظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

وتضم القائمة 25 لاعبًا هم:

أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاته لحراسة المرمى، كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمر كمال عبدالواحد، الناشئ أحمد يوسف لخط الظهر، عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا، أحمد ياسر، عبدالناصر دي ماريا، محمد جابر، حجاج عويس، إسلام عطية، حسن على، أحمد عادل “ميسي”، أيمن ندا، عبدالرحمن زين، محمد زكريا “شيكا”، الناشئ زياد فرج لخط الوسط، محمود وادي، أوستين أموتو لخط الهجوم.