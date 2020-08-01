المصري يجهز أموتو للحاق بمواجهة الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، والمختارة للانتظام بمعسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب استعدادًا لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، تواجد المهاجم النيجيري أوستين أموتو، والذي كان قد أجرى قبل نحو أسبوعين جراحة لاستئصال الزائدة الدودية، بإحدى المستشفيات الخاصة ببورسعيد.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي اعتبارًا من مساء اليوم، حيث يبدأ تدريبات الجري الخفيف، مع أداء بعض تدريبات التقويات بصالة الجيمانزيوم الملحقة بمقر إقامة الفريق، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق والتي سيتحدد على إثرها مدى جاهزية اللاعب للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة من عدمه.
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