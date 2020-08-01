شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يدرس زيادة ميزانية قطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفع ميزانية قطاع الناشئين، وذلك في إطار مساعي الإدارة لتطوير القطاع بكافة أشكاله، خصوصا الفرق الرياضية، لاكتشاف مواهب جديدة لتدعيم الفرق المختلفة بالنادي.

وينتظر أن يناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه المقبل الاقتراحات الخاصة بتطوير القطاع، واستعدادات الفرق للموسم الجديد.

كما يدرس المجلس إدخال بعض الألعاب الجديدة في فرع الشيخ زايد بعد افتتاحه، لإتاحة الفرصة أمام أبناء النادي لممارسة جميع الألعاب، والاستفادة من قدراتهم في خدمة المنتخبات الوطنية.