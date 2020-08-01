شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يجدد طلب الحصول على مستحقاته من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، من إدارة النادي الحصول على باقي مستحقاته المالية عن الموسم الجاري، بعد قرار رحيله عن النادي وعدم التجديد له.

وشدد اللاعب على ضرورة الحصول على مستحقاته، وذلك خلال اتصال مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، الذي وعده برفع طلبه إلى لجنة التخطيط، لتحديد موعد صرف مستحقاته المالية.

كان الجهاز الفني قد رفض استمرار «عاشور» مع الفريق في الموسم المقبل، وتم إبلاغ اللاعب بعدم تجديد عقده، ما دفعه لانتقاد إدارة القلعة الحمراء، بينما نصحه زملائه في الفريق بالتزام الصمت، وعدم انتقاد النادي، والتركيز في مستقبله.