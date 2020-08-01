شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تقريرًا حول أسباب إصابات مدافعي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الدكتور خالد محمود، تقريرًا عن أسباب تعرض المدافعين للإصابات المتكررة، والتي تهدد الفريق بخوض مباريات الدورى بأعداد منقوصة في خط الدفاع.

وتعرض ياسر إبراهيم بجزع في مفصل الكاحل، بينما تعرض سعد سمير للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي في أبريل 2019 وغاب قرابة الـ3 أشهر عن الفريق، ثم تعرض بعد عودته مباشرة للمواجهات الرسمية لإصابة جديدة، وهي قطع في وتر أكيلس في ديسمبر الماضي.

كما تعرض رامي ربيعة لإصابة عبارة عن جزع في كاحل القدم الأسبوع الماضي، لكنه ابتعد عن التدريبات وعاد للمشاركة بشكل طبيعي، كما عانى محمود متولي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وينتظر أن يناقش المدير الفني مع الجهاز الطبي أسباب الإصابات المتكررة للمدافعين، في جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة.