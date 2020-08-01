شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يدعم اللجنة الخماسية ويتمنى استقرار المنظومة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعمه للجنة الخماسية، ووعد بمساعدتها ومد يد العون لها لإنجاز المهام المطلوبة منها.

وتمنى «صبحي» أن تنتهي اللجنة من عملها في الموعد المحدد، وفقًا لخطاب «فيفا»، لاستمرار الهدوء والاستقرار في الوسط الرياضي.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم أمس خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بالمد لهم 4 شهور.

وتمنى وزير الشباب والرياضة التوفيق لأعضاء اللجنة الخماسية في القيام بمهام وطلبات الاتحاد الدولي، وإجراء الانتخابات في موعدها.