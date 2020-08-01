شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: النوايا الصافية سر نجاحنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أن النوايا الصافية وراء النجاح الذي حققته اللجنة الخماسية.

وقال «الجنايني»، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لائحة النظام الأساسي الجديدة من شأنها نقل الكرة المصرية لأفاق جديدة، والعمومية الجديدة ستتكون من 95 ناديًا فقط»، مؤكدًا أنه وأعضاء اللجنة مع الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، لتحقيق مصلحة الكرة المصرية.

وأضاف أن اللجنة الخماسية ملتزمة بتنفيذ طلبات «فيفا»، مؤكدًا: «ليس لدينا أي طموحات أو أطماع في مناصبنا، وسنسابق الزمن من أجل إنهاء المهام المطلوبة».