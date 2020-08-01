شكرا لقرائتكم خبر عن الـvar أزمة تواجه اللجنة الخماسية قبل عودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أزمة بسبب تقنية الـVAR، مع قرب عودة مباريات الدوري الممتاز، بسبب عدم جاهزية الأجهز التي تعاقد عليها اللجنة، وعدم توافقها مع عربات البث الخاصة بالشركة الراعية.
واضطرت هذه الأزمة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة، لإبرام اتفاق جديد مع الشركة الراعية، للحصول على مقابل مادي مناسب لموجهة هذا الأمر.
من جانبه، أكد عمرو الجنايني في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للاتحاد أن الجبلاية ستتسلم أحدث تقنيات الـVAR بعد 3 سنوات من الNن.
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