شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يحدد 3 مهام للجنة الخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد خطاب الاتحاد الدولي «فيفا»، المرسل إلى اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، 3 مهام رئيسية للقيام بها.

والمهام التي حددها «فيفا» للجنة الخماسية هي: تسيير الشؤون اليومية، والانتهاء من لائحة النظام الأساسي واعتمادها من الجمعية العمومية، وأخيرًا دعوة الجمعية للانعقاد وإجراء الانتخابات لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وتعاهدت اللجنة الخماسية ببذل ما بوسعها من أجل القيام بمهامها في أسرع وقت ممكن، والانتهاء من اللائحة الخاصة، والدعوة إلى اجتماعها في الموعد المحدد وإجراء الانتخابات وتسليم الاتحاد لمجلس شرعي منتخب.