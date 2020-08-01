شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأضخم في التاريخ ينتظر ميسي حال مغادرة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، عن عرض خيالي جاهز للتقديم من أجل ضم ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، في حال عدم تجديد تعاقده مع البارسا مستقبلاً.

وقالت الصحيفة الإنجليزية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، مستعد لعرض 260 مليون يورو على ميسي إذا قرر ترك أسوار «الكامب نو» العام المقبل، مشيرة أن هذا العرض سيكون الأكبر في التاريخ.

وأشارت الصحيفة أن النادي الإيطالي يراقب موقف ميسي بقوه للحصول على خدماته في القريب العاجل، خاصة مع عدم تجديد عقده مع برشلونه حتى الأن.

من جانها قالت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، إن الإنتر سيقترح على ميسي عقدا لمدة 4 سنوات، من شأنه أن يحقق لميسي راتبا سنويا صافيا بقيمة 50 مليون يورو سنويا.

وفي حال وافق «ميسي» على العرض، فسيكون صافي أرباح ميسي أعلى من منافسه كريستيانو رونالدو، الذي يحصل على 13 مليون يورو سنويا مع يوفنتوس.

يذكر أن مفاوضات تجديد عقد ميسي مع برشلونة توقفت ولم يجدد اللاعب تعاقده حتى الأن مما جعل العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع ال«البرغوث الأرجنتيني» وخاصة فريق إنتر ميلان الإيطالي.

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