شكرا لقرائتكم خبر عن برأس عجل.. وليد سليمان يهنئ متابعية بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ وليد سليمان، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، متابعية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد الأضحي.
ونشر اللاعب وليد سليمان صورة له مع رأس عجل، قام بذبحه، وأرفقها بتعليق: «كل سنة وأنتم طيبين».
يذكر أن لاعبي الأهلي حصلوا على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، على أن يستانفوا تدريباتهم غدًا في الخامسة مساءً، استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها الأسبوع المقبل.
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