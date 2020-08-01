شكرا لقرائتكم خبر عن برأس عجل.. وليد سليمان يهنئ متابعية بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ وليد سليمان، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، متابعية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد الأضحي.

ونشر اللاعب وليد سليمان صورة له مع رأس عجل، قام بذبحه، وأرفقها بتعليق: «كل سنة وأنتم طيبين».

يذكر أن لاعبي الأهلي حصلوا على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، على أن يستانفوا تدريباتهم غدًا في الخامسة مساءً، استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها الأسبوع المقبل.