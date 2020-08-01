شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شكوى بعض الأندية ضد اللجنة الخماسية واتهامها بالعنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم عدد من الأندية في الدوري الممتاز والأقسام «الثانية والثالثة والرابعة»، بشكوى ضد اللجنة الخماسية، للاتحاد الدولي «فيفا».

واتهمت الأندية اللجنة الخماسية بالعنصرية والتفرقة بين الأندية، واستبعاد العشرات من القوام النهائية للجمعية العمومية.

هذا فضلاً عن شكوى الأندية من تفرقة لجنة «الجنايني» بين بعض الأندية والأندية الأخرى في التعامل على كافة المستويات.

وباءت محاولات عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة، وأعضاء اللجنة، لإقناع فيفا بالمد لهم سنة بالفشل، بعدما رفض الاتحاد الدولي استمرارهم وإلزامهم بالدعوة للانتخابات في موعدها المحدد، وإخطار اللجنة بإنهاء عملهم رسميًا في 30 نوفمبر المقبل، الذي سيكون موعدا لإجراء الانتخابات، وإعلان مجلس شرعي منتخب من أعضاء الجمعية العمومية.