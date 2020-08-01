شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شكوى بعض الأندية ضد اللجنة الخماسية واتهامها بالعنصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تقدم عدد من الأندية في الدوري الممتاز والأقسام «الثانية والثالثة والرابعة»، بشكوى ضد اللجنة الخماسية، للاتحاد الدولي «فيفا».
واتهمت الأندية اللجنة الخماسية بالعنصرية والتفرقة بين الأندية، واستبعاد العشرات من القوام النهائية للجمعية العمومية.
هذا فضلاً عن شكوى الأندية من تفرقة لجنة «الجنايني» بين بعض الأندية والأندية الأخرى في التعامل على كافة المستويات.
وباءت محاولات عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة، وأعضاء اللجنة، لإقناع فيفا بالمد لهم سنة بالفشل، بعدما رفض الاتحاد الدولي استمرارهم وإلزامهم بالدعوة للانتخابات في موعدها المحدد، وإخطار اللجنة بإنهاء عملهم رسميًا في 30 نوفمبر المقبل، الذي سيكون موعدا لإجراء الانتخابات، وإعلان مجلس شرعي منتخب من أعضاء الجمعية العمومية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,078
-
تعافي
39,638
-
وفيات
4,805
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل شكوى بعض الأندية ضد اللجنة الخماسية واتهامها بالعنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.