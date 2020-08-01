شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يستقر على التدابير الجديدة للفرق قبل عودة النشاط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، على عدد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب عودة النشاط، وسيتم إبلاغ الأندية بها.
وأبرز هذه الإجراءات؛ عدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات، والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كتطبيق احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب منح أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أي لاعب مشتبه في إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة، دون اعتراض الأندية على ذلك.
كما طلب مسؤولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، وذلك في ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.
كما حدد مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل ناد في المباريات، كما تقرر عمل مسحات للحكام ومراقبي المباريات على نفقه الاتحاد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,078
-
تعافي
39,638
-
وفيات
4,805
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد اليد يستقر على التدابير الجديدة للفرق قبل عودة النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.