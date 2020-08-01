شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يستقر على التدابير الجديدة للفرق قبل عودة النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، على عدد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب عودة النشاط، وسيتم إبلاغ الأندية بها.

وأبرز هذه الإجراءات؛ عدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات، والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كتطبيق احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب منح أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أي لاعب مشتبه في إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة، دون اعتراض الأندية على ذلك.

كما طلب مسؤولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، وذلك في ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل ناد في المباريات، كما تقرر عمل مسحات للحكام ومراقبي المباريات على نفقه الاتحاد.