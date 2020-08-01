شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني ينجح في إقناع «فيفا» باستمرار رواتب اللجنة الخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، في إقناع مندوب الاتحاد الدولي «فيفا» في الإبقاء على رواتب أعضاء اللجنة، واعتماد ذلك رسميًا في خطاب التمديد للجنة، والذي تسلمته إدارة الجبلاية أمس.

وأعلن «فيفا» عن تشكيل لجنة خماسية في 20 أغسطس الماضي لإدارة شؤون الاتحاد المصري حتى 31 يوليو 2020 برئاسة عمرو الجنايني، براتب شهري 5 ألاف دولار، وجمال محمد على نائبًا، مقابل مادي 4 آلاف دولار، وعضوية كل من أحمد عبدالله ومحمد فضل وسحر عبدالحق، براتب شهري 3 آلاف دولار لكل عضو.

وجاء تحرك «الجنايني» لدي مندوب «فيفا» بعدما نما إلى علمه تحرك البعض من أعضاء الجميعة العمومية للضغط على مندوب «فيفا» بإلغاء رواتب اللجنة، وهو ما تمسك به «الجنايني»، ونجح في الإبقاء عليه، حتى يتسنى لأعضاء اللجنة التفرغ لعملهم داخل الجبلاية، وإنجاز المهام المطلوبة.