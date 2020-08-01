شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار وجيه أحمد رئيسًا للجنة الحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر الراي داخل اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، على تجديد الثقة في وجيه أحمد لتولي رئاسة لجنة الحكام بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، لحين الاجتماع والبت في الأمر بشكل رسمي سواء باستمراره أو تعيين رئيسًا جديدًا للجنة.

وفضلت اللجنة الخماسية الانتظار لحين تمديد مدتهم من جانب الاتحاد الدولي، لحسم العديد من الملفات، وبحث استمرار اللجان بتشكيلها الحالي من عدمه.

وحقق وجيه أحمد طفرة نوعية في مستوى الحكام وتقنية الفيديو خلال الفترة الماضية، مما دفع الجبلاية لدراسة الاعتماد عليه كرئيس للجنة.