شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تعترف بعدم قيامها ببعض مهامها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعترفت اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، بان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أكد فشل اللجنة في استكمال بعض المهام المطلوبة منها، والتي تم تعيينهم من أجل تحقيقها.

ونشرت الصفحة الرسمية للجبلاية على «فيس بوك» بيانًا وخطاب «فيفا»، الذي تسلمته اللجنة مساء أمس جاء فيه:«أن الظروف التي اجتاحت العالم بسبب تفشي كوفيد- 19، قد تسببت في عدم استكمال اللجنة المؤقتة بعض من مهامها».

وعلى ذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم المد للجنة الخماسية 4 شهور إضافية، تنتهي 30 نوفمبر المقبل لاستكمال ما بدأته من مهام.