شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضاته مع مدافع إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كثف النادي الأهلي مفاوضاته مع أسامة جلال، مدافع إنبي، خلال الأيام القليلة الماضية، على أمل التوصل لاتفاق من أجل ضمه لصفوف الفريق الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، طالب جلال بالصبر وعدم الاستعجال في مطالبة ناديه بالرحيل، والانتظار لنهاية الموسم.

وكان نادي إنبي قد سبق وأعلن أنه تلقي عرضًا جادًا من نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب.