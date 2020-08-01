برشلونة سيلقن "المتمرد" آرثر درساً قاسياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

أكدت صحيفة سبورت الكاتالونية، أن ممثلي لاعب وسط برشلونة، آرثر ميلو، القانونين، سوف يلتقون مع إدارة برشلونة الأسبوع المقبل، لمناقشة الملف التأديبي الذي فتحته إدارة "البلاوغرانا" بسبب غياب اللاعب. ذهب آرثر إلى البرازيل وقرر عدم العودة مما أثار غضب مسؤولي برشلونة الذين فتحوا ملفاً تأديبياً للاعب، ممكن أن يؤدي إلى توقيع عقوبات مغلظة على اللاعب. وما زال آرثر يتواجد في بلاده ويرفض تماماً ارتداء قميص برشلونة مجدداً، مما أثار حالة من الجدل، حيث لا يفهم مسؤولي النادي موقف اللاعب وقد يتم توقيع عقوبة مالية تاريخية ضده. وخلال الأسبوع المقبل سوف يبدأ محامو اللاعب محادثاتهم مع برشلونة لتقديم مزاعم اللاعب، وعلى أن يتم دراستها قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله. وصدّر آرثر أزمة قوية داخل برشلونة حيث ترى الإدارة بأنه كان من الممكن أن يتم التوصل لاتفاق عن طريق الحوار، ولا مجال لتقديم أية تنازلات للاعب، وقد تصل العقوبة الموقعة إليه إلى أقسى العقوبات في تاريخ النادي. ومع كل هذا سوف يستمر آرثر في البرازيل دون نية للعودة، رغم دعوات برشلونة للانضمام للتدريبات مع زملائه، وخلال الأسبوع المقبل سوف يتم توضيح الفائز في المعركة بين اللاعب وكيان "البلاوغرانا".

