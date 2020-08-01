مولر يثني على فليك ويشبهه بغوارديولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

أثنى مهاجم فريق بايرن ميونخ، توماس مولر، على مدربه هانزي فليك، خلال مقابلة نشرت اليوم السبت، مشبهاً إياه بالمدرب الاسبق للفريق البافاري بيب غوارديولا. قال مولر 31 عاماً: "أداء بايرن ميونخ بات يحمل ملامح واضحة منذ تولي فليك المنصب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مثلما كان الحال خلال فترة تولي غوارديولا تدريب الفريق بين عامي 2013 و2016. وأضاف مولر: "جرى السماح لكل لاعب بإضافة لمسة فردية في مركزه حسب العروض التي يقدمها ونقاط القوة والضعف، لكن مع الالتزام بالمهمة المحددة لمركزه". وتابع: "الفريق لا يشهد إلزاماً أو تعنتا في التعليمات، إن لم يقم أي لاعب بالمطلوب، يتدخل لاعب آخر بشكل سريع لتغطيته". وأضاف: "عدنا إلى ذلك إلى حد ما تحت قيادة هانزي، فهناك خطوط إرشادية لكل مركز، لا توجد خيارات ولكن توجد إرشادات". واستعاد مولر مستوياته المعهودة تحت قيادة فليك بعد فترة صعبة عاشها تحت قيادة نيكو كوفاتش، وقال: "فليك طور الفريق بشكل أكبر من خلال لمسته التي يمكن رصدها بوضوح".

