خبر سار لجماهير برشلونة قبل لقاء نابولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

شهد تدريب فريق برشلونة اليوم السبت، مفاجأة سعيدة وهي مشاركة المهاجمين الفرنسيين أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي في جزء من الحصة التدريبية للفريق، وذلك قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وذلك أيضاً إضافة إلى ظهور المدافع كليمو لونغليه من جديد. وغاب ديمبيلي عن الفريق الكاتالوني منذ فبراير (شباط) الماضي، بعد إصابته بقطع في وتر بالعضلة الخلفية للفخذ الأيمن، والذي على إثرها خضع لجراحة ناجحة بمدينة توركو الفنلندية على يد الطبيب ساكاري أورافا. وكان النادي أعلن عن غياب اللاعب الأسمر لنحو 6 أشهر، وهي المدة التي تنتهي هذا الأسبوع، ولذا من الممكن مشاركة اللاعب أمام الفريق الإيطالي بدوري الأبطال. من جانبه، كان قد عانى غريزمان في منتصف يوليو (تموز) الماضي من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن منعته من استكمال مسابقة الليغا مع البرسا، ومع ذلك جميع المؤشرات حالياً تشير إلى إمكانية تواجده خلال مواجهة نابولي المرتقبة المقرر لها السبت المقبل. كما شارك في تدريب السبت، لونغليه الذي سيزامل بيكيه في خط الدفاع في ظل إصابة المدافع صامويل أومتيتي.

