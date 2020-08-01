الدوري الإيطالي: منافسة شرسة بين أتالانتا وإنتر على الوصافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

يستضيف فريق أتالانتا نظيره فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، على ملعب "جيويس"، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، التي عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. ستكون مواجهة اليوم فاصلة في حسم مركز الوصافة هذا الموسم في الدوري الإيطالي، حيث فوز أي من الفريقين سيجعله صاحب المركز الثاني، فيما سيكون التعادل فرصة فريق لاتسيو الذي يحتل المركز الرابع برصيد 78 نقطة بفارق الأهداف عن أتالانتا الثالث، حيث سيحسم مركز الوصافة حال فوزه على نابولي، في اللقاء الذي سيقام على ملعب "سان باولو" في نفس الجولة. ويحتل أتالانتا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان الذي يحتل مركز الوصافة خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 83 نقطة، والذي حسم اللقب رسمياً للموسم التاسع توالياً. وتمثل المباراة إعداد جيداً لفريق أتالانتا الذي سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي 12 أغسطس (آب) المقبل، في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا. فى حين سيواجه إنتر نظيره خيتافي الإسباني، الأربعاء المقبل، في دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي. وتقام اليوم السبت 4 مباريات أخرى، حيث يستضيف فريق بريشيا سامبدوريا، ويوفنتوس يستضيف روما، ونابولي يلعب مع لاتسيو، وميلان يواجه كالياري.

