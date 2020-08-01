شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ معسكره الثالث ببرج العرب استعدادا لعودة الدورى وأبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك معسكره الثالث ببرج العرب استعدادا لاستئناف النشاط الكروي من جديد ،حيث يلتقي الزمالك مع المصري يوم ٦ أغسطس الجاري في الدورى الممتاز ، وكذلك مواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى أبطال أفريقيا .

ووصل الفريق الابيض إلى الإسكندرية اليوم ، ثم تناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والنصف عصرا..ويؤدي الفريق الأبيض تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة .

Advertisements

وتكتمل صفوف الزمالك غدا بانضمام الثنائى المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، واللذان يصلان القاهرة غدا، الأحد، قادمين من المغرب عبر ترانزيت فى دبى.

شهدت الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة من إدارة النادى، برئاسة مرتضى منصور، ومسئولى السفارة المصرية فى المغرب لتنسيق عودة الثنائى فى ظل توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا

واكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية ، حيث فاز على سموحة بخماسية ، وخسر من بيراميدز بهدف ، ثم فاز على وادى دجلة 4/0 ، وعلى طنطا 2/1 وأخيرا تعادل مع الطلائع 1/1 .