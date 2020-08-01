شكرا لقرائتكم فيردر بريمن يلغي مهرجانه الجماهيري بسبب "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، يوم السبت، إلغاء المهرجان الجماهيري التقليدي الذي يقيمه النادي قبل بداية الموسم، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر نادي بريمن: الإجراءات المتبعة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا لا تسمح بإقامة هذا الحدث الكبير حول استاد فيسير. الذي يحتضن المهرجان قبل أسبوع من بداية الموسم، بينما تنطلق منافسات الموسم المقبل في 18 سبتمبر، وذلك بعد أسبوع من انطلاق منافسات كأس ألمانيا.

وألغت جميع الأندية الألمانية الأخرى أو قلصت حجم أنشطتها الجماهيرية التي تسبق الموسم.