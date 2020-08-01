محمد صلاح بقميص نادي ليفربول الجديد

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ظهر النجم العربي المصري محمد صلاح بقميص نادي ليفربول الذي سيرتديه الفريق الإنجليزي في موسم 2020 - 2021.
وأشاد محبي ومتابعي النجم المصري على مواقع التواصل الاجتماعي بالقميص الجديد لـ "الريدز".
وكان ليفربول قد أعلن عن قميصه الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد، بعد تغيير شركة الملابس التي كانت متعاقدة مع الفريق خلال المواسم الماضية.
ونشر الحساب الرسمي لليفربول صوراً لقميص الفريق الذى سيخوض به منافسات الموسم المقبل ويتميز باللون الأحمر المعتاد.
وكان ليفربول قد نجح في استعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاماً، عقب تتويجه بلقب المسابقة هذا الموسم للمرة التاسعة عشرة فى تاريخه، والمرة الأولى منذ موسم 1989 – 1990، وبفارق كبير عن أبرز منافسيه فريق مانشستر سيتي، حامل اللقب في أخر نسختين.
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