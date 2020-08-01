شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهادات تبرئ طاهر محمد طاهر من تهمة "الصفقة الفشنك" في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية العديد من التصريحات التي زعمت أن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، والمنضم مؤخراً إلى النادي الأهلي، سيلتحق بقائمة الصفقات الفشنك في القلعة الحمراء، نظراً لأن اللاعب يعاني من إصابات مزمنة بالإضافة إلى ضعف عضلاته وغيابه المستمر عن المشاركة مع فريقه، فكيف سيكون الأمر مع ضغط المباريات والمنافسات القوية في النادي الأهلي.

وجاءت الردود سريعة لإثبات خطأ تلك التصريحات من لاعبين ومدربين تعاملوا مع صفقة الأهلي الجديدة واحتكوا باللاعب بطريقة مباشرة سواء في قطاع الناشئين بالمقاولون أو بعد تصعيده إلى الفريق الأول.

محمد ناجي جدو

مهاجم الأهلي السابق وفريق الجونة الحالي والذي زامل طاهر لفترة قصيرة في المقاولون، أكد أن طاهر لاعب لديه شخصية قوية وهذا سيجعله من أفضل لاعبي مصر في الفترة المقبلة، مؤكداً أنه خلال لعبه إلى جوار اللاعب في المقاولون استشعر مهارته وقوته وأضاف أن طريقة لعب طاهر وشخصيته يتلائمان مع الأهلي.

ابراهيم صلاح

كشف إبراهيم صلاح، نجم نادى الزمالك سابقا وقائد المقاولون العرب حاليا، أنه كان يتمنى انضمام طاهر محمد طاهر، لاعب ذئاب الجبل، إلى صفوف نادي الزمالك، قبل التوقيع للنادى الأهلى، قائلا، "الزمالك لم يطلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر من الأساس لذلك تم انتقاله للأهلي".

وأوضح إبراهيم صلاح "طاهر محمد طاهر سيكون أهم اللاعبين في النادي الأهلي حال حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر والزمالك منذ موسمين، كانت هناك ودية مع المقاولون، وكلموني وطلبوا التعاقد مع طاهر محمد طاهر، ولكن الصفقة لم تتم".

محمد يوسف

شدد محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، على أهمية توقيت اقحام طاهر محمد طاهر صفقة الاهلى الجديدة فى المباريات مع فريقه الجديد ، مشيداً بقدرات طاهر العالية وسرعته وقوته الجسدية وإجادته صناعة الأهداف التى يحتاجها الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن عنصر السرعة والمهارة مهم جدا لأى فريق كبير فى العالم.

وأضاف يوسف، أن طاهر محمد طاهر يتميز بالسرعة عن الثلاثى رمضان صبحى وحسين الشحات وجونيور أجاى خاصة أن الأهلى يفتقد السرعة فى أجنحته باستثاء الإنجولى جيرالدو ولكنه لا يشارك بصفة دائمة مع الفريق .

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علاء عبد الغني

أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الأخبار المثارة حول تعرض إصابة طاهر محمد طاهر، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في وقت سابق، هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: طاهر لم يتعرض لإصابة سابقة في الرباط الصليبي كل ما تعرض له هو قطع في غضروف الركبة ولأنه أجرى عملية جراحية استغرق تأهيله ستة أشهر بشكل طبيعي وعاد وشارك مع الفريق دون أي مشكلة".

أضاف عبد الغني: "كفاية كذب" عن طاهر، سيكون أفضل لاعب في مصر في الموسم المقبل، وليس لدى اللاعب أي إصابة مزمنة، ويتعرض للإصابات العضلية التي يتعرض لها لاعبو الكرة مع ضغط المباريات فقط وهذا ليس لعيب في اللاعب وإنما بسبب التأهيل، وطاهر يمتلك عقلية احترافية رغم صغر سنه وكان يرفض اللعب سريعًا إلا بعد الشفاء التام من إصابته.

طبيب المقاولون

وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تحدث عن حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر، من إصابة مزمنة، قائلاً، "طاهر محمد طاهر لا يعانى من أى إصابة مزمنة، كما يردد البعض، ولكنه تعرض لإصابة بقطع فى غضروف الركبة.. اللاعب عانى من الإصابة ولكنه سافر إلى ألمانيا وعاد بعد التأهيل بشكل طبيعى، وأى أنباء بشأن إصابته المزمنة أمر غير صحيح".

وأضاف وائل نبيل أن طاهر تعافى من إصابة قطع الغضروف وإصراره على مشاركته فى الأولمبياد تسبب فى إصابته بالخلفية، وأنه تدرب بشكل قوى مع المنتخب ما تسبب فى إصابته بمزق 3 مللى فى العضلة الخلفية.

وعن شكوى اللاعب من آلام فى الحوض، أوضح طبيب المقاولون العرب أن طاهر اشتكى منذ سنوات من آلام فى الحوض، وعندما خضع للفحص الطبى أثبتت معاناته من ارتفاع نسبة الأملاح، مشيرا إلى أنه خضع للعلاج وهو الآن لا يعانى من أى آلام أو إصابات، وهناك عدد كبير من اللاعبين يشتكون من تلك الآلام بسبب الأملاح والأمر طبيعي.