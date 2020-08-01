شكرا لقرائتكم خبر عن 348 هدفا في الدوري المصري .. والأهلي يحصد نصيب الأسد قبل توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن عودة دوري الإثارة والمتعة، الذي يهل علينا من جديد في السادس من أغسطس، بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ توقف النشاط الكروي في مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد، حيث شهدت فترة ما قبل التوقف العديد من الاحصائيات الهامة لفرق الدوري، وأبرزها معدل الأهداف الذي شهد غزارة كبيرة على مدار157 مباراة أقيمت في الفترة ما بين 21 سبتمبر 2019 وحتى 11 مارس 2020.

347 هدفاً استقبلتها الشباك خلال هذه المباريات بمتوسط 2.22 هدفاً في اللقاء الواحد بالإضافة لهدفين اعتباريين في لقاء القمة 119 بين الأهلي والزمالك.

ـ 154 هدفاً في الأشواط الأولى (44.38%) مقابل 193 هدفاً في الأشواط الثانية (55.62%).

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- الأهلي الأقوى هجوماً (46 هدفاً) ونادي مصر الأضعف (11 هدفاً) ’ على صعيد الصلابة الدفاعية يتصدر الأهلي أيضاً (4 أهداف) والأضعف دجلة ونادي مصر (27 هدفاً).

80 – 80 هدفاً أحرزها اللاعبون الأجانب بنسبة 23% تقريباً ويأتي التونسي سيف الدبن الجزيري لاعب المقاولون العرب والنيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي بـ 7 و 5 أهداف على الترتيب

– 52 هدفاً عن طريق لاعبين بدلاء أكثرها في الجولة الثالثة عشرة التي شهدت 6 أهداف عبر رضا الويشي لاعب نادي مصر وبيكيتي سيلفا لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب الجيش و ثنائي الأهلي مروان محسن ومحمود عبد المنعم "كهربا" (هدفين).

- تربع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على رأس قائمة هدافي المسابقة قبل توقفها برصيد 13 هدفاً يليه مهاجم انبي محمد شريف برصيد 9 أهداف ثم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب برصيد 7 أهداف والثنائي وليد سليمان من الأهلي وحسام حسن من سموحة برصيد 6 أهداف لكلاً منهما.