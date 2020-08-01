شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 1 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها عمرو جمال يظهر فى تدريبات الطلائع غداً عقب تعافيه من كورونا، جوميز يفاجئ نجوم الإسماعيلى بقياسات وزن وغرامات بعد العيد.

عمرو جمال يظهر فى تدريبات الطلائع غداً عقب تعافيه من كورونا

يستأنف فريق طلائع الجيش تدريباته باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الخامسة عصر غد، الأحد، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يعود عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار للطلائع للظهور فى تدريبات فريقه غداً لأول مرة عقب تعافيه من فيروس كورونا، وحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الخميس والجمعة والسبت لقضاء العيد مع أسرهم عقب العودة من معسكر برج العرب، والذى خاض خلاله الفريق سلسلة من المباريات الودية استعدادًا لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس كان آخرها التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.