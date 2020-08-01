شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسترد ملايين البرتغالى "فيريرا" من حسابه بالقاهرة برفع دعوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رفع دعوى قضائية من أجل استرداد المبالغ الموضوعة في حساب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، فى القاهرة، خلال الفترة الجارية، وذلك بعد تحويل 400 ألف دولار له وهو ما يقرب من 6 مليون و376 ألف جنيه، حيث وضعت إدارة نادى الزمالك تلك المستحقات الخاصة به في حسابا بنكيا باسمه بالقاهرة ولكنه غادر إلى بلاده عقب إنهاء تعاقده مع الفريق ولم يتسلم تلك القيمة المالية وتقدم بقضية ضد نادى الزمالك في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتشير الإدارة البيضاء إلى الفيفا أن أمواله موضوعة في حساب باسمه بالقاهرة ولكن بعد حصوله على حكما تم تحويل القيمة المالية له مع تحرك نادى الزمالك لاسترداد المبالغ الموضوعة له في حسابه المتواجد بالقاهرة خاصة إنه تم تسديدها له.

وحرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على التواصل مع الاتحاد المصرى لكرة القدم الذى قام بدوره بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم للتأكيد على تحويل نادى الزمالك لمستحقات البرتغالى فيريرا ورد الاتحاد الدولى بأن المدرب البرتغالى تسلم مستحقاته بالفعل وتم غلق ملف تلك القضية بشكل نهائي، وبذلك واصلت إدارة الكرة بالقلعة البيضاء تحركاتها نحو غلق كافة القضايا المرفوعة ضد النادى وذلك لإضافة مزيد من الاستقرار داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة مع اقتراب عودة المنافسات الكروية بشكل رسمي خلال الفترة القادمة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

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وتولى فيريرا قيادة الزمالك خلال موسم 2014 / 2015 ونجح في الحصول على الدورى وكأس مصر مع الفريق الأبيض حيث فاز بالكأس بعد التغلب فى المباراة النهائية على الأهلى بهدفين نظيفين أحرزهما باسم مرسى، إلا أنه خسر السوبر المصرى أمام الأهلى فى اللقاء الذى أقيم بدولة الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرحل إلى السد القطرى قبل الرحيل لسانتوس البرازيلى.

ويستعد الزمالك حاليا لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون أمام الأبيض مباراة مهمة فى افتتاح منافسات المسابقة المحلية عقب استئنافها، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.