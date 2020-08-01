الرماية يخطر الأولمبية بانتهاء الموسم الحالى أوأخر أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية عن إخطار اللجنة الأولمبية بانهاء مسابقات الموسم الحالى أواخر أغسطس الجارى ، للإنتهاء من تصنيف الأندية الخاص بالجمعية العمومية .
يأتى ذلك بعدما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية، واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائى من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التى من حقها المشاركة فى الجمعيات العمومية وذلك فى حال انتهاء الموسم الرياضى 2019 / 2020.
وتقام بطولة الجمهورية لضغط الهواء للناشئين والناشئات يومى 14، 15 أغسطس المقبل وبطولة الجمهورية رجال وسيدات ضغط هواء يومى 21، 22 أغسطس المقبل.
كشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية مسبقًا عن تحديد إجراء تباعد 3 أمتار بين اللاعبين والمدربين فى المنافسات التلفة كإجراء احترازى لعودة نشاط اتحاد اللعبة بحماية اللاعبين من فيروس كورونا المستجد.
وأكد حازم حسنى أنه تم إرسال الإجراءات الإحترازية الخاصة بالاتحاد لمواجهة الفيروس فى عودة النشاط إلى جميع الأندية التابعة للاتحاد.
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