شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق : دورى الكرة النسائية سيعود أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وكرة الصالات، أن الدوري الممتاز للكرة النسائية سيستأنف في أول أكتوبر القادم ، مؤكدة أن دوري كرة الصالات سيستأنف أيضا في أول أكتوبر .
وقالت عبد الحق أنه يتم إعداد جدول لإجراء مسحات لأعضاء الفرق المشاركة في دوري الكرة النسائية والصالات من أجل الاطمئنان علي سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء التدريبات وسيتم تحديد موعد بداية التدريبات ومواعيد استئناف الدوري علي أن ينتهي خلال شهر .
يذكر أن دوري الكرة النسائية يتبقي له خمس أسابيع ويتصدر قمة الدوري نادي وادي دجلة برصيد 29 نقطة ويأتي كفر سعد في المركز الثاني برصيد 24 نقطة ، بينما يتبقي لدوري كرة الصالات أربع اسابيع ومباراتي قبل النهائي ومباراة النهائي ويتصدر مصر المقاصة القمة برصيد 32 نقطة ويأتي الاعلاميين في المركز الثاني ب29 نقطة وميت عقبه في المركز الثالث ب 29 نقطة ويحتل المنيا المركز الرابع ب 23 نقطة متساويا في الرصيد مع البنك الاهلي صاحب المركز الخامس .
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