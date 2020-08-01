شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يحتفل بعيد الأضحى مع علم وشعار الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل رامي ربيعة، مدافع النادى الأهلي، بعيد الأضحى المبارك بمشاركة مجموعة من الصور بجانب علم وشعار النادى الأهلي، ونشر ربيعة صورة وهو يحمل علم الأهلى على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، ووجه التهنئة للجماهير الحمراء قائلا، "عيد مبارك"، وتفاعل متابعيه على السوشيال مع الصور وتبادل التهنئة معه بمناسبة عيد الأضحى.

وتحدث رامى ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى تصريحات سابقة عن إصابته وحقيقة ما أثير عنه خلال الفترة الماضية بشأن معاناته من إصابة مزمنة تسببت فى ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للقلعة الحمراء، وقال ربيعة فى تصريحات لقناة الأهلى، "ليس عندى إصابة مزمنة كما أثير خلال الفترة الماضية ولعبت لثلاثة فرق مختلفة في ناشئي الأهلي وأنا سني 13 عامًا وهو سبب في تكرار الإصابات حاليًا ، لقد استهلكت".



رامى ربيعة بجانب علم الاهلى

وأضاف مدافع الأهلى، "ذهبت لاختبارات الأهلي وأنا مقيد في السكة الحديد ونجحت ولكن مسؤولي الأهلي رفضوا ضمي بسبب قيدي واضطررت للتوقف عن ممارسة الكرة سنة حتي يسقط قيدي وانتقل للأهلي".

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وتحدث ربيعة عن حوار دار بينه وبين محمد بركات وقت قدومه للأهلى قائلا:" بركات مازحنى وقالى ايه اللى جابك هنا ارجع تانى للناشئين يابنى" مختتما:" بركات ساعدنى في التخلي عن رهبة الأهلى وغرفة خلع الملابس".