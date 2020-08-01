شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ معسكره الثالث ببرج العرب أستعدادا للدورى وأبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك معسكره الثالث ببرج العرب استعدادا لاستئناف النشاط الكروي من جديد ،حيث يلتقي الزمالك مع المصري يوم 6 أغسطس الجاري في الدورى الممتاز ، وكذلك مواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى أبطال أفريقيا .

ووصل الفريق الابيض إلى الإسكندرية اليوم ، ثم تناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والنصف عصرا..ويؤدي الفريق الأبيض تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة .

وتكتمل صفوف الزمالك غدا بانضمام الثنائى المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، واللذان يصلان القاهرة غدا، الأحد، قادمين من المغرب عبر ترانزيت فى دبى.

Advertisements

شهدت الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة من إدارة النادى، برئاسة مرتضى منصور، ومسئولى السفارة المصرية فى المغرب لتنسيق عودة الثنائى فى ظل توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا

واكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية ، حيث فاز على سموحة بخماسية ، وخسر من بيراميدز بهدف ، ثم فاز على وادى دجلة 4/0 ، وعلى طنطا 2/1 وأخيرا تعادل مع الطلائع 1/1 .