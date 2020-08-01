شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تعرف على عن محاولات الأهلي لتخفيف عقوبة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبذل إدارة النادى الأهلى حالياً جهوداً مُكثفة من أجل تخفيف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق التى تم توقيعها عليه قبل أشهر بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى، ونرصد فى سياق التقرير التالى أهم التساؤلات التى فرضت نفسها بشأن أزمة إيقاف كهربا وإلى التفاصيل:

س: ماذا عن عقوبة كهربا التى تم توقيعها ضده بعد أحداث السوبر؟

ج: العقوبة كانت الإيقاف لنهاية الموسم الجارى بسبب هذه الأحداث، وتم توقيعها ضده من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

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س: وماذا عن تخفيف العقوبة؟

ج: العقوبة تم تخفيفها من الإيقاف لنهاية الموسم لتكون إيقاف عشر مباريات فقط.

س: هل يرغب الأهلى فى تخفيف العقوبة مرة أخرى؟

ج: نعم.. فإدارة النادى قررت تقديم التماس لاتحاد الكرة عقب إجازة عيد الأضحى المُبارك بهدف تخفيف عقوبة محمود كهربا ، حيث تقوم إدارة النادى بدراسة الموقف والاستعداد لتقديم التماس لتخفيف العقوبة التى سبق ووقعتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم بإيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم الجارى، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 10 مباريات فقط بسبب أحداث السوبر قبل عدة أشهر فى الإمارات.

س: وكيف علّق الأهلى على هذه الأزمة؟

ج: سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، قال إن ناديه يرغب فى تقديم التماس جديد لاتحاد الكرة، قائلا، "بعد أحداث مباراة السوبر قدمنا مستندات لاتحاد الكرة، وعلى ضوء هذه القرارات قرروا تخفيف العقوبة، موضحًا: نرغب فى تقديم التماس جديد خلال الفترة المقبلة".