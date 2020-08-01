شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعبًا فى معسكر المصرى ببرج العرب استعدادًا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى برج العرب عصر اليوم للانتظام بأحد الفنادق استعدادًا للمباراة المهمة والمرتقبة التى تجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل باستاد برج العرب.



وتضم قائمة المصرى 25 لاعبًا على النحو التالي :



أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى.



كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، الناشئ أحمد يوسف لخط الظهر.



عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، حسن علي ، أحمد عادل “ميسي” ، أيمن ندا ، عبد الرحمن زين ، محمد زكريا “شيكا” ، الناشئ زياد فرج لخط الوسط



محمود وادي ، أوستين أموتو لخط الهجوم.

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من ناحية أخرى، قال طارق العشرى إن المصرى صاحب شعبية وجماهيرية كبيرة وفرضت شخصيتى على اللاعبين الذين تفاجأت بمستواهم الكبير خاصة الناشئين الذين أصبحوا من قوام الفريق، والمباريات المقبلة ستكون كثيرة ومضغوطة فبالتأكيد الكل أمامه الفرصة ".

وعن رحيل وادى، قال العشرى، "لدى طموحات كبيرة مع المصرى لعمل فريق قوى يعود مجددا للانتصارات منهم محمود وادى الذى يعد من أكثر اللاعبين المهمين في الفريق، ولن أترك أي لاعب هذا الموسم لأننا محرومون من القيد، بالإضافة إلى أنه هو من القوام الأساسى ومحتاج مهاجمين كمان بجانب وادى وأوموتو".