المصري يجهز أموتو للحاق بمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تواجد النيجيري أوستين أموتو، مهاجم المصري البورسعيدي، في قائمة الفريق المختارة لمواجهة الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز عقب توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وانتظم أموتو في المعسكر المغلق للمصري بأحد فنادق برج العرب استعداد لمواجهة الزمالك على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الخميس المقبل.
وكان أموتو أجرى جراحة قبل نحو أسبوعين لاستئصال الزائدة الدودية، بإحدى المستشفيات الخاصة ببورسعيد.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي اعتبارًا من مساء اليوم السبت، حيث سيبدأ بتدريبات الركض الخفيف مع أداءه لبعض التدريبات بصالة الجيمانزيوم الملحقة بمقر إقامة الفريق.
وسينتظم أموتو بعد التأهيل في التدريبات الجماعية للفريق، والتي سيتحدد على إثرها مدى جاهزية اللاعب للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة من عدمها.
وتعود بطولة الدوري للاستئناف يوم الخميس المقبل 6 أغسطس بمواجهة الزمالك والمصري، عقب توقفها منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.
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