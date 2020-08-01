استبعاد كريستيانو.. إيموبيلي يُتوج بالحذاء الذهبي رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ضمن الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو التتويج رسميا بالحذاء الذهبي لعام 2020، بعدما تم استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة فريقه يوفنتوس في مواجهة روما.

وأعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة روما في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي، وشهدت اختياراته استبعاد كريستيانو رونالدو لإراحته.

وكان رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي لا يزال قادرًا على اللحاق بإيموبيلي الذي سجل 35 هدفًا ليتربع على صدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، بفارق أربعة أهداف عن كريستيانو.

وهذا يعني أن إيموبيلي أصبح فائزا بالحذاء الذهبي الذي يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية برصيد 35 هدفا، متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ برصيد 34 هدفا.

وبالتالي يكتفي رونالدو بالبقاء في المركز الثالث في قائمة الهدافين بصراع الحذاء الذهبي الأوروبي 2019-2020 وفي جعبته 31 هدفا، ليفشل في التتويج بالحذاء الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وبات إيموبيلي ثالث إيطالي يحصل على هذه الجائزة، بعد كل من فرانشيسكو توتي أسطورة روما في 2006-2007 برصيد 26 هدفا، ولوكا توني مع فيورنتينا في موسم 2005-2006 برصيد 31 هدفا.

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وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بالحذاء الذهبي في المواسم الثلاثة الأخيرة منذ 2017 حتى 2019، مع زميله الأوروجوياني لويس سواريز في الفريق الكتالوني بموسم 2015-2016.

ويمكن لإيموبيلي أيضًا تسجيل رقم قياسي جديد غير مسبوق في الدوري الإيطالي للأهداف المسجلة في موسم واحد، حين يواجه نابولي في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء اليوم الأحد بالجولة الأخيرة.

ويفصل إيموبيلي (30 عاما) هدف وحيد عن معادلة الأرجنتيني جونزالو هيجواين صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بموسم واحد في "سيريا آ"، بعد تسجيل 36 هدفا مع نابولي في موسم 2015-2016.

ويعد ميسي الأكثر تتويجًا بجائزة الحذاء الأوروبي عبر تاريخها، حيث يتربع على عرش أساطيرها برصيد 6 مرات في مواسم 2009-10، 2012-13، 2011-12، 2016-17، 2017-18 و2018-19.

ولم تخرج الجائزة الفردية من الدوري الإسباني منذ 11 عامًا، وظهر الدوري الإنجليزي الممتاز مشاركًا لنظيره الإسباني في موسم وحيد خلال تلك الفترة، عندما تساوى الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق مع كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق في الصدارة عقب نهاية موسم 2013/2014.