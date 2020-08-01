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الزمالك يصل برج العرب استعداداً لاستئناف بطولة الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري :

صلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى منقطة برج العرب بالأسكندرية للدخول في معسكر مغلق يبدأ من اليوم السبت استعداداً لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

ووافق الزمالك الأسبوع الماضي على استكمال بطولة الدوري الذي توقف لمدة أربعة أشهر بسبب تفشي (كوفيد -19) قبل أن تقرر الدولة عودة النشاط الكروي .

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ويؤدي الفريق الأبيض تدريباته الساعة السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة بعد تناول الغذاء في الثانية والنصف عصرا والحصول على قسط من الراحة.

ويعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران اليوم وذلك للحديث عن برنامج الأيام القادمة.

ويواجه الزمالك النادي المصري الخميس القادم على ستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز.

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