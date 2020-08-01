رسميا.. الزمالك يعلن موعد وصول بنشرقي وأوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الزمالك أن الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق سيصلان إلى القاهرة غدا الأحد.

ويعود الثنائي للقاهرة قادمين من المغرب عبر ترانزيت في دبي.

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وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي إن الفترة الأخيرة شهدت تواصلا مستمرا بين إدارة النادي والسفارة المصرية في المغرب لتنسيق عودة الثنائي.

ووجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، الشكر إلى السفير المصرى فى المغرب بعد جهوده في تسهيل مهمة عودة اللاعبين.

يُذكر أن لاعبو الزمالك يخوضون حاليا ختام استعدادات الفريق لعودة النشاط من جديد، حيث سيواجه المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل بعد استئناف الدوري المصري.