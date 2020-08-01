مدرب سان جيرمان يدافع عن فريقه ضد الانتقادات بعد التتويج بكأس الرابطة الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

دافع توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عن فريقه، ضد الانتقادات الموجهة له، بعد أن نجح الفريق في حصد جميع الألقاب الأربعة المحلية، حيث أحرز كأس الرابطة الفرنسية بفوزه على ليون بضربات الجزاء الترجيحية مساء أمس الجمعة في المباراة النهائية.

وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، تغلب سان جيرمان على ليون 6 / 5 بضربات الجزاء الترجيحية ليتوج بلقب كأس الرابطة الفرنسية، وذلك بعد أسبوع من تتويجه بكأس فرنسا بالفوز على سانت إتيان 1 / صفر.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" اليوم السبت "باريس (سان جيرمان) يحتفل بألقابه لكنه يفتقد الهدوء"، مضيفة أن الفريق يفتقد الروح القتالية.

وألقى توخيل باللوم على وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة أمس، قائلا إن الإعلام دائما ما يبحث عن الجوانب السلبية .

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وأضاف توخيل :"ليست هناك مشكلة، لقد حققنا الفوز... ابلغوني باسم فريق يسجل أربعة أو خمسة أهداف في كل مباراة. هذا ليس ممكنا."

وأثنى توخيل على فريقه بعد أن اضاف لقب أمس إلى ألقابه المتمثله في كأس السوبر الفرنسي والدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

وقال توخيل "أربعة أهداف محلية في الموسم، هذا هو الحد الأقصى هنا"، وأضاف :"أنا فخور بفريقي. هو يضم لاعبين جيدين ويؤدون بشكل جماعي ويستمتعون بالعمل سويا وكذلك المعاناة سويا."

ويتأهب سان جيرمان، الذي يضم النجم البرازيلي نيمار وكذلك كيليان مبابي المصاب حاليا، لاستئناف المشوار في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي في دور الثمانية فريق أتلانتا في 12 أغسطس، وذلك ضمن البطولة المصغرة المقررة في لشبونة لحسم ما تبقى من منافسات دوري الأبطال.