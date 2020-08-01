تركي آل شيخ يتصدر تويتر بعد تعرضه لحالة إغماء

تعرض تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني، لحالة إغماء أثناء تواجده على متن طائرة خاصة متجهًا إلى أمريكا لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية . الصحية . وأكدت تقارير أن تدهور حالة آل الشيخ الصحية جاء بسبب وزنه الزائد خلال الفترة الأخيرة وتأثر حالته النفسية، وتوجه مالك نادي بيراميدز السابق إلى مدينة نيويورك لتلقي العلاج بأحد المستشفيات الخاصة هناك والتي كان يتلقى العلاج فيها بوقت سابق . السابق إلى مدينة نيويورك لتلقي العلاج بأحد المستشفيات الخاصة هناك والتي كان يتلقى العلاج فيها بوقت سابق . ويخضع آل الشيخ حاليًا لعناية طبية مركزة، لحين أفاقته من حالة الإغماء التي تعرض لها، ثم استكمال باقي علاجه على يد أطباء متخصصين.

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